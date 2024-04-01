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Петухов Виталий
Петухов Виталий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1977
Дата смерти
2000
Пол
Мужской
Отец
Петухов Анатолий Николаевич
1937 г.р.
Мать
Петухова (Орлова) Ольга Сидоровна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Отец:
Петухов Анатолий Николаевич
Мать:
Петухова Ольга Сидоровна
Смерть
2000
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