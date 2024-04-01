Петухов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: Петухов Анатолий Николаевич

Мать: Петухова Ольга Сидоровна

Смерть
2000
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