Гутнев Федор Анисимович
Место рождения
Дата рождения06.02.1855
Дата смерти09.04.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1855
Бракосочетание
22.01.1878
Жена: Гутнева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Гутнева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Гутнева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
?.09.1881
Мать ребёнка: Гутнева Мария Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1910
Причина смерти: инсульт