Гутнев Федор Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГутнев Федор Анисимович

Гутнев Федор Анисимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.02.1855

Дата смерти

09.04.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1855

Отец: Гутнев Анисим Лукьянович

Мать: Гутнева Евдокия Макаровна

Бракосочетание
22.01.1878

Жена: Гутнева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Гутнев Павел Федорович

Мать ребёнка: Гутнева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Гутнева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
?.09.1881

Сын: Гутнев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Гутнева Мария Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1910
Причина смерти: инсульт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close