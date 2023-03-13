Черемшанцевъ Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемшанцевъ Лаврентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Черемшанцевъ Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Антропова Анна

Мать ребёнка: Черемшанцева Авдотья Афонасьева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Нагорнова Варвара

Мать ребёнка: Черемшанцева Авдотья Афонасьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Черемшанцева Авдотья Афонасьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Черемшанцевъ Мануилъ

Мать ребёнка: Черемшанцева Авдотья Афонасьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Черемшанцевъ Афонасий

Мать ребёнка: Черемшанцева Авдотья Афонасьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черемшанцева Авдотья Афонасьева

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