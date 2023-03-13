Черемшанцевъ Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Черемшанцевъ Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Антропова Анна
Мать ребёнка: Черемшанцева Авдотья Афонасьева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Нагорнова Варвара
Мать ребёнка: Черемшанцева Авдотья Афонасьева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Черемшанцева Авдотья Афонасьева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Черемшанцевъ Мануилъ
Мать ребёнка: Черемшанцева Авдотья Афонасьева
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Черемшанцева Авдотья Афонасьева
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно