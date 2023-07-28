Перова (Баранова) Наталья Степановна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1889
Муж: Перов Иван Иосифович
свидетели : Афанасий Скуратов, Крестьянин 1853- , Илья Чернышов, Крестьянин 1845- Брак: запись о браке №8, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязан... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1890
Отец ребёнка: Перов Иван Иосифович
Рождение, крещение: запись о рождении №14, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1892
Дочь: Перова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Перов Иван Иосифович
Рождение, крещение: запись о рождении №112, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1898
Отец ребёнка: Перов Иван Иосифович
Рождение, крещение: запись о рождении №21, метрическая книга за 1898 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно