Перова (Баранова) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Баранова) Наталья Степановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
06.02.1889

Муж: Перов Иван Иосифович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Афанасий Скуратов, Крестьянин 1853- , Илья Чернышов, Крестьянин 1845- Брак: запись о браке №8, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязан... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1890

Сын: Перов Василий Иванович

Отец ребёнка: Перов Иван Иосифович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №14, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1892

Дочь: Перова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Перов Иван Иосифович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №112, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1898

Сын: Перов Василий Иванович

Отец ребёнка: Перов Иван Иосифович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №21, метрическая книга за 1898 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно