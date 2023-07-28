Перов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.03.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1898
Отец: Перов Иван Иосифович
Рождение, крещение: запись о рождении №21, метрическая книга за 1898 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
22.03.1898
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс крестьянин Петр Семенов Кутуков [сын Семена Ивановича К... Показать все
Смерть
Неизвестно