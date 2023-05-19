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Зубков Иван

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Зубков Спиридон Иванов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Зубков Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1809

Сын: Зубков Николай Иванов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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