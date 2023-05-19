Зубков Иван
Место рождения
Дата рожденияДо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Зубков Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1809
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно