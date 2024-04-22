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Цибисов Борис Михайлович
Цибисов Борис Михайлович
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Древо
Место рождения
Чехов
, Чехов, Московская область
Дата рождения
1940
Дата смерти
1957
Пол
Мужской
Отец
Цибисов Михаил Прохорович
1902 г.р.
Мать
Цибисова Татьяна Алексеевна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Цибисов Михаил Прохорович
Мать:
Цибисова Татьяна Алексеевна
Чехов
, Чехов, Московская область
Смерть
1957
Чехов
, Чехов, Московская область
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