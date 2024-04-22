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Цибисов Борис Михайлович

Место рождения

Чехов, Чехов, Московская область

Дата рождения

1940

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Цибисов Михаил Прохорович

Мать: Цибисова Татьяна Алексеевна

Чехов, Чехов, Московская область
Смерть
1957
Чехов, Чехов, Московская область
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