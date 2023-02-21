Вшивцева (Огородникова) Матрона Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анна Леонидовна
Отец ребёнка: Вшивцев Леонид Наумович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Вшивцев Михаил Леонтиевич
Отец ребёнка: Вшивцев Леонид Наумович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Вшивцев Прокоп Леонтиевич
Отец ребёнка: Вшивцев Леонид Наумович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Леонидовна
Отец ребёнка: Вшивцев Леонид Наумович
Софрона Носкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1763