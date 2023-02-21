Вшивцева (Огородникова) Матрона Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Огородникова) Матрона Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анна Леонидовна

Отец ребёнка: Вшивцев Леонид Наумович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Вшивцев Михаил Леонтиевич

Отец ребёнка: Вшивцев Леонид Наумович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Вшивцев Прокоп Леонтиевич

Отец ребёнка: Вшивцев Леонид Наумович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Леонидовна

Отец ребёнка: Вшивцев Леонид Наумович

Софрона Носкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Леонид Наумович

Смерть
1763
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