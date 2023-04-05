Maetak Juhan
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1850
Дата смерти21.06.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.12.1878
Жена: Maetak Liso
Рождение ребёнка
11.11.1882 ст.
Сын: Maetak Mihkel
Мать ребёнка: Maetak Liso
Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
06.01.1885 ст.
Дочь: Sitam Мелания
Мать ребёнка: Maetak Liso
Рождение ребёнка
20.03.1897 ст.
Сын: Maetak Martin
Мать ребёнка: Maetak Liso
Смерть
21.06.1928