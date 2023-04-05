Maetak Juhan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maetak Juhan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1850

Дата смерти

21.06.1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.12.1878

Жена: Maetak Liso

Рождение ребёнка
11.11.1882 ст.

Сын: Maetak Mihkel

Мать ребёнка: Maetak Liso

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
06.01.1885 ст.

Дочь: Sitam Мелания

Мать ребёнка: Maetak Liso

Рождение ребёнка
20.03.1897 ст.

Сын: Maetak Martin

Мать ребёнка: Maetak Liso

Смерть
21.06.1928
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