Сазонов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Сазонов Петр Андреев
Мать ребёнка: Сазонова Улита Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазонова Улита Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790