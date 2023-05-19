Сазонов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов Андрей Иванович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1729 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Сазонов Петр Андреев

Мать ребёнка: Сазонова Улита Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Улита Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1790
Ржев, город Ржев, Тверская область
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