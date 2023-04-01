Лоткова (Фирсова) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоткова (Фирсова) Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоткова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Лотков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черная Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Лотков Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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