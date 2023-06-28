Жулькин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1982
Рождение ребёнка
30.04.2006
Мать ребёнка: Курдюкова Елена
Рождение ребёнка
22.05.2015
Сын: Жулькин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Жулькина Олеся
Рождение ребёнка
09.07.2020
Мать ребёнка: Жулькина Олеся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулькина Олеся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курдюкова Елена