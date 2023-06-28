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Жулькин Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1982

Отец: Жулькин Василий Васильевич

Мать: Жулькина Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
30.04.2006

Сын: Жулькин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Курдюкова Елена

Рождение ребёнка
22.05.2015

Сын: Жулькин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Жулькина Олеся

Рождение ребёнка
09.07.2020

Сын: Жулькин Роман Васильевич

Мать ребёнка: Жулькина Олеся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулькина Олеся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курдюкова Елена