von und zu Liechtenstein (Lobkowicz) Ludmila Melchiora
Место рожденияRozdalovice, Czech Republic
Дата рождения13.08.1908
Дата смерти11.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Rozdalovice, Czech Republic
Бракосочетание
16.04.1932
Horin Bei Melnik,,,Böhmen,CZECH REPUBLIC,, CZECH REPUBLIC
Супруг(-а): Ludmilla Anna Maria Melchiora Prinzessin of Liechtenstein (of Lobkowicz)
Рождение ребёнка
02.02.1933
Дочь: Maria Henriette
Отец ребёнка: Von Und Zu Liechtenstein Alfred Josef
Graz, Austria
Рождение ребёнка
19.01.1935
Сын: Von Und Zu Liechtenstein Franz Maria
Отец ребёнка: Von Und Zu Liechtenstein Alfred Josef
Graz, Austria
Рождение ребёнка
30.09.1937
Graz, Austria
Смерть
11.01.1974
Graz, Austria