von und zu Liechtenstein (Lobkowicz) Ludmila Melchiora — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von und zu Liechtenstein (Lobkowicz) Ludmila Melchiora

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Место рождения

Rozdalovice, Czech Republic

Дата рождения

13.08.1908

Дата смерти

11.01.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Rozdalovice, Czech Republic
Бракосочетание
16.04.1932

Муж: Von Und Zu Liechtenstein Alfred Josef

Horin Bei Melnik,,,Böhmen,CZECH REPUBLIC,, CZECH REPUBLIC
Супруг(-а): Ludmilla Anna Maria Melchiora Prinzessin of Liechtenstein (of Lobkowicz)
Рождение ребёнка
02.02.1933

Дочь: Maria Henriette

Отец ребёнка: Von Und Zu Liechtenstein Alfred Josef

Graz, Austria
Рождение ребёнка
19.01.1935

Сын: Von Und Zu Liechtenstein Franz Maria

Отец ребёнка: Von Und Zu Liechtenstein Alfred Josef

Graz, Austria
Рождение ребёнка
30.09.1937

Сын: Von Und Zu Liechtenstein Friedrich Maria

Отец ребёнка: Von Und Zu Liechtenstein Alfred Josef

Graz, Austria
Смерть
11.01.1974
Graz, Austria
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