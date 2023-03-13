Щипакина Агрофена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина Агрофена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

19.03.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1804

Муж: Щипакинъ Василий

Рождение ребёнка
16.11.1807

Дочь: Кувшинова Катерина

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Щипакинъ Илья

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Буртасова Ирина

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1816

Сын: Щипакинъ Кузьма

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1821

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Горшенина Акулина

Отец ребёнка: Щипакинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.03.1847
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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