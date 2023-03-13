Щипакина Агрофена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти19.03.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1804
Муж: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
16.11.1807
Дочь: Кувшинова Катерина
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Щипакинъ Илья
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Буртасова Ирина
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
12.11.1816
Сын: Щипакинъ Кузьма
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
27.10.1821
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Горшенина Акулина
Отец ребёнка: Щипакинъ Василий
Смерть
19.03.1847