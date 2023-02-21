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Куракина Феврония

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Куракин Филипп Тимофеевич

Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Куракин Устин Тимофеевич

Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Куракин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Куракин Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Куракин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Тимофей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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