Куракина Феврония
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Куракин Филипп Тимофеевич
Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Куракин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Куракин Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Куракин Тимофей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно