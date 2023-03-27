Сергиева Марфа Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.1848
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1808
Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич
Russia
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич
Рождение ребёнка
08.03.1813
Дочь: Данилова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Феоктиста Михайловна
Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Сергиев Савватий Михайлович
Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич
Рождение ребёнка
17.04.1822
Сын: Сергиев Василий Михалович
Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич
Рождение ребёнка
19.04.1825
Сын: Сергиев Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич
Смерть
01.01.1848