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Сергиева Марфа Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.1848

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1808

Сын: Сергиев Илья Михайлович

Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич

Russia
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич

Рождение ребёнка
08.03.1813

Дочь: Данилова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Феоктиста Михайловна

Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Сергиев Савватий Михайлович

Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич

Рождение ребёнка
17.04.1822

Сын: Сергиев Василий Михалович

Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич

Рождение ребёнка
19.04.1825

Сын: Сергиев Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Сергиев Михаил Никитич

Смерть
01.01.1848
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