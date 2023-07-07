Буренко (Цимбал) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буренко (Цимбал) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цимбал Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Татьяна

Отец ребёнка: Сорока Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марценюк Нина

Отец ребёнка: Сорока Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорока Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буренко Александр

Отец ребёнка: Буренко Савелий

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марценюк Нина

Отец ребёнка: Буренко Савелий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буренко Савелий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Украина