Буренко (Цимбал) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цимбал Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Татьяна
Отец ребёнка: Сорока Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марценюк Нина
Отец ребёнка: Сорока Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорока Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буренко Александр
Отец ребёнка: Буренко Савелий
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марценюк Нина
Отец ребёнка: Буренко Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буренко Савелий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Украина