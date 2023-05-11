Перов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1956
Мать ребёнка: Перова Анна
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перов Владимир
Мать ребёнка: Перова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно