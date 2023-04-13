Воробьева Татьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Татьяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Воробьев Василий Родионович

Отец ребёнка: Воробьев Родион Агафонович

Рождение ребёнка
До 1858

Сын: Воробьев Максим Родионович

Отец ребёнка: Воробьев Родион Агафонович

Рождение ребёнка
27.07.1866

Сын: Воробьев Пантелеймон Родионович

Отец ребёнка: Воробьев Родион Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Родион Агафонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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