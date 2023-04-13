Воробьева Татьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Воробьев Василий Родионович
Отец ребёнка: Воробьев Родион Агафонович
Рождение ребёнка
До 1858
Сын: Воробьев Максим Родионович
Отец ребёнка: Воробьев Родион Агафонович
Рождение ребёнка
27.07.1866
Сын: Воробьев Пантелеймон Родионович
Отец ребёнка: Воробьев Родион Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно