Кульков Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКульков Борис Сергеевич

Кульков Борис Сергеевич

Место рождения

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

26.09.1912

Дата смерти

04.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
16.04.1947

Жена: Суровцева (кулькова) Вера Петровна

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суровцева (кулькова) Вера Петровна

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
04.01.1987
Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close