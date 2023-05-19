Кульков Борис Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1912
Дата смерти04.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суровцева (кулькова) Вера Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.01.1987