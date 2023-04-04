Зимин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Зимин Александр

Мать: ?

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1982
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