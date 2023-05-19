(Устименко) Лидия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Устименко) Лидия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1946

Отец: Устименко Антон Григорьевич

Мать: Матрёна

Бракосочетание
14.11.1964

Муж: Бортник Владимир Петрович

Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовского района, село Боярск
Рождение ребёнка
22.09.1966

Дочь: Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Бортник Владимир Петрович

Рождение ребёнка
02.03.1969

Дочь: Мякишева Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Бортник Владимир Петрович

Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовского района, село Боярск
Рождение ребёнка
01.11.1977

Сын: Бортник Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Бортник Владимир Петрович

Россия, Алтайский край, Бурлинский район, Орехово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Бортник Владимир Петрович

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