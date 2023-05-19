(Устименко) Лидия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1946
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1946
Отец: Устименко Антон Григорьевич
Мать: Матрёна
Бракосочетание
14.11.1964
Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовского района, село Боярск
Рождение ребёнка
22.09.1966
Дочь: Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Бортник Владимир Петрович
Рождение ребёнка
02.03.1969
Дочь: Мякишева Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Бортник Владимир Петрович
Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовского района, село Боярск
Рождение ребёнка
01.11.1977
Сын: Бортник Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Бортник Владимир Петрович
Россия, Алтайский край, Бурлинский район, Орехово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Бортник Владимир Петрович