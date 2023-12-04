Лопаткина -- Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткина -- Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1895

Сын: Лопаткин Николай Александрович

Отец ребёнка: Лопаткин Александр Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопаткин Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
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