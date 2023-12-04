Лопаткина -- Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1895
Сын: Лопаткин Николай Александрович
Отец ребёнка: Лопаткин Александр Степанович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно