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Терновский Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Николай

Мать: Терновская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
02.03.1982

Сын: Терновский Иван Иванович

Мать ребёнка: Хворостухина Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
17.08.?

Сын: Терновский Александр Иванович

Мать ребёнка: Хворостухина Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терновская Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Хворостухина Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терновский Николай Иванович

Мать ребёнка: Хворостухина Раиса Николаевна

Смерть
1992
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