Терновский Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти1992
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Николай
Рождение ребёнка
02.03.1982
Мать ребёнка: Хворостухина Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.?
Сын: Терновский Александр Иванович
Мать ребёнка: Хворостухина Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терновская Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Хворостухина Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терновский Николай Иванович
Мать ребёнка: Хворостухина Раиса Николаевна
Смерть
1992