Андронова (Андронова) Анна Васильевна
Место рожденияРоссия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Дата рождения25.02.1922
Дата смерти16.07.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1922
Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Рождение ребёнка
28.11.1947
Дочь: Клочкова Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Андронов Семен Васильевич
Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Рождение ребёнка
26.11.1951
Дочь: Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Андронов Семен Васильевич
Малевка, Богородицкий район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.2010
Россия Московская область город Мытищи