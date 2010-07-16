Андронова (Андронова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андронова (Андронова) Анна Васильевна

Место рождения

Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка

Дата рождения

25.02.1922

Дата смерти

16.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1922

Отец: Андронов Василий Тихонович

Мать: Андронова Домна Петровна

Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Рождение ребёнка
28.11.1947

Дочь: Клочкова Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Андронов Семен Васильевич

Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Рождение ребёнка
26.11.1951

Дочь: Валентина Семёновна

Отец ребёнка: Андронов Семен Васильевич

Малевка, Богородицкий район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андронов Семен Васильевич

Смерть
16.07.2010
Россия Московская область город Мытищи
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