Нестеров Григорий Феофанович
Место рождения
Дата рождения28.01.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1902
Рождение ребёнка
01.08.1923
Сын: Нестеров Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Яковлевна
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929
Сын: Нестеров Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Яковлевна
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Нестеров Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Яковлевна
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1947
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Село Сухая Терешка , Введенская церковь
Смерть
Неизвестно