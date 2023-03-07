Нестеров Григорий Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Григорий Феофанович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.01.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

1923 г.р.
1929 г.р.
Около 1945 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1902

Отец: Нестеров Феофилакт (Феофан) Егорович

Мать: Нестерова Васса Антоновна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1923

Сын: Нестеров Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Яковлевна

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Нестеров Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Яковлевна

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Нестеров Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Яковлевна

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Яковлевна

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Яковлевна

Крещение
Неизвестно
Село Сухая Терешка , Введенская церковь
Смерть
Неизвестно
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