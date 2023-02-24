Нестерова Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ксения
Рождение ребёнка
01.08.1923
Сын: Нестеров Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Нестеров Григорий Феофанович
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929
Сын: Нестеров Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Нестеров Григорий Феофанович
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Нестеров Юрий Григорьевич
Отец ребёнка: Нестеров Григорий Феофанович
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1947
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно