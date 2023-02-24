Нестерова Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Прасковья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1923 г.р.
1929 г.р.
Около 1945 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ксения

Рождение ребёнка
01.08.1923

Сын: Нестеров Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Нестеров Григорий Феофанович

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Нестеров Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Нестеров Григорий Феофанович

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Нестеров Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Нестеров Григорий Феофанович

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Григорий Феофанович

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Григорий Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Григорий Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Григорий Феофанович

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