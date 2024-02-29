Мостовская Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мостовская Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1862

Сын: Мостовской Александр Петрович

Отец ребёнка: Мостовской Петр Федорович

Рождение ребёнка
09.07.1866

Сын: Мостовской Илья Петрович

Отец ребёнка: Мостовской Петр Федорович

Рождение ребёнка
26.07.1870

Дочь: Мостовская Фекла Петровна

Отец ребёнка: Мостовской Петр Федорович

Рождение ребёнка
19.01.1968

Сын: Мостовской Григорий Петрович

Отец ребёнка: Мостовской Петр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мостовской Петр Федорович

Смерть
Неизвестно
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