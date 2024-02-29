Мостовская Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1862
Сын: Мостовской Александр Петрович
Отец ребёнка: Мостовской Петр Федорович
Рождение ребёнка
09.07.1866
Отец ребёнка: Мостовской Петр Федорович
Рождение ребёнка
26.07.1870
Дочь: Мостовская Фекла Петровна
Отец ребёнка: Мостовской Петр Федорович
Рождение ребёнка
19.01.1968
Сын: Мостовской Григорий Петрович
Отец ребёнка: Мостовской Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно