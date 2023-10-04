Милованова (Кель (В)) Нина Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованова (Кель (В)) Нина Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1963

Отец: Кель (в) Эдуард Федорович

Мать: Кель (в) Валентина Ивановна

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