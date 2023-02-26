Schneider Pierre
Место рожденияSchaeffersheim, Alsace, France
Дата рождения1570
Дата смерти1640
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1570
Отец: Schneider Pierre
Мать: не указана
Schaeffersheim, Alsace, France
Бракосочетание
03.02.1608
Жена: Schneider Anne
Erstein, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
Рождение ребёнка
1608
Сын: Schneider Andre
Мать ребёнка: Schneider Anne
wiek w akcie zgonu: 70 l.
Работа или профессия
Неизвестно
Boulanger
Смерть
1640
Schaeffersheim, Bas-Rhin, Alzacja, Francja