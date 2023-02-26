Schneider Pierre — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schneider Pierre

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Место рождения

Schaeffersheim, Alsace, France

Дата рождения

1570

Дата смерти

1640

Пол

Мужской

Отец

1540 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1582 г.р.

Дети

1608 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1570

Отец: Schneider Pierre

Мать: не указана

Schaeffersheim, Alsace, France
Бракосочетание
03.02.1608

Жена: Schneider Anne

Erstein, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
Рождение ребёнка
1608

Сын: Schneider Andre

Мать ребёнка: Schneider Anne

wiek w akcie zgonu: 70 l.
Работа или профессия
Неизвестно
Boulanger
Смерть
1640
Schaeffersheim, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
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