Schneider Andre — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schneider Andre

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1608

Дата смерти

30.10.1678

Пол

Мужской

Отец

1570 г.р.

Мать

Около 1582 г.р.

Жена

До 1642 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1608

Отец: Schneider Pierre

Мать: Schneider Anne

wiek w akcie zgonu: 70 l.
Бракосочетание
14.01.1658

Жена: Schneider Anna

Erstein, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
Рождение ребёнка
08.08.1664

Дочь: Gris Anna

Мать ребёнка: Schneider Anna

Erstein, Alzacja, Francja
Смерть
30.10.1678
Erstein, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
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