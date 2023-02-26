Schneider Andre
Место рожденияНе указано
Дата рождения1608
Дата смерти30.10.1678
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1608
Отец: Schneider Pierre
Мать: Schneider Anne
wiek w akcie zgonu: 70 l.
Бракосочетание
14.01.1658
Жена: Schneider Anna
Erstein, Bas-Rhin, Alzacja, Francja
Рождение ребёнка
08.08.1664
Дочь: Gris Anna
Мать ребёнка: Schneider Anna
Erstein, Alzacja, Francja
Смерть
30.10.1678
Erstein, Bas-Rhin, Alzacja, Francja