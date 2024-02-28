Герасимов Антон Гордеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасимов Гордей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1859
Сын: Герасимов Федор Антонович
Мать ребёнка: Герасимова -- Агафия Артемьевна
Рождение ребёнка
03.06.1860
Сын: Герасимов Тимофей Антонович
Мать ребёнка: Герасимова -- Агафия Артемьевна
Рождение ребёнка
22.10.1862
Сын: Герасимов Дмитрий Антонович
Мать ребёнка: Герасимова -- Агафия Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1877