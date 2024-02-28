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Герасимов Антон Гордеевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Гордей

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.06.1859

Сын: Герасимов Федор Антонович

Мать ребёнка: Герасимова -- Агафия Артемьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.06.1860

Сын: Герасимов Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Герасимова -- Агафия Артемьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.10.1862

Сын: Герасимов Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Герасимова -- Агафия Артемьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова -- Агафия Артемьевна

Смерть
До 1877
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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