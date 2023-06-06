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Гаскин Соломон Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Гаскин Зиновий (Ошер-Зелик) Вениаминович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1879

Сын: Гаскин Яков Соломонович

Мать ребёнка: Гаскина Хая Яковлевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1883

Сын: Гаскин Вениамин Соломонович

Мать ребёнка: Гаскина Хая Яковлевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.01.1895

Сын: Гаскин Зундель Соломонович

Мать ребёнка: Гаскина Хая Яковлевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
28.06.1897

Сын: Гаскин Исай (Александр) Соломонович

Мать ребёнка: Гаскина Хая Яковлевна

Рождение ребёнка
25.09.1901

Сын: Гаскин Эйносон Соломонович

Мать ребёнка: Гаскина Хая Яковлевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
1916