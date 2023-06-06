Гаскин Соломон Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти1916
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Гаскин Зиновий (Ошер-Зелик) Вениаминович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1879
Мать ребёнка: Гаскина Хая Яковлевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Гаскин Вениамин Соломонович
Мать ребёнка: Гаскина Хая Яковлевна
Рождение ребёнка
16.01.1895
Сын: Гаскин Зундель Соломонович
Мать ребёнка: Гаскина Хая Яковлевна
Рождение ребёнка
28.06.1897
Сын: Гаскин Исай (Александр) Соломонович
Мать ребёнка: Гаскина Хая Яковлевна
Рождение ребёнка
25.09.1901
Сын: Гаскин Эйносон Соломонович
Мать ребёнка: Гаскина Хая Яковлевна
Смерть
1916