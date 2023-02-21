Гурьянов Кузьма Зотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянов Кузьма Зотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 16.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Екатерина

Рождение ребёнка
16.12.1938

Сын: Гурьянов Геннадий Кузьмич

Мать ребёнка: Гурьянова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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