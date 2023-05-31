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Латышев Александр Иванович
Латышев Александр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1923
Пол
Мужской
Отец
Латышев Иван Сергеевич
1886 г.р.
Мать
Латышева Пелагея
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец:
Латышев Иван Сергеевич
Мать:
Латышева Пелагея
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