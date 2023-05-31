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Латышев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Латышев Иван Сергеевич

Мать: Латышева Пелагея