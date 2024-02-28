Деветьярова (Рылова) Татьяна Самуилова
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиДо 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1760
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Деветьяров Зот Еремеев
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Деветьяров Зот Еремеев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Деветьярова Евдакия Зотова
Отец ребёнка: Деветьяров Зот Еремеев
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Деветьярова Ирина Зотова
Отец ребёнка: Деветьяров Зот Еремеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деветьяров Спиридон Зотов
Отец ребёнка: Деветьяров Зот Еремеев
Смерть
До 1790