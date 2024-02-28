Деветьярова (Рылова) Татьяна Самуилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деветьярова (Рылова) Татьяна Самуилова

Место рождения

Калининской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1741

Дата смерти

До 1790

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Калининской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1760

Муж: Деветьяров Зот Еремеев

Рождение ребёнка
1763

Сын: Деветьяров Сидор Зотов

Отец ребёнка: Деветьяров Зот Еремеев

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Деветьяров Иван Зотов

Отец ребёнка: Деветьяров Зот Еремеев

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Деветьярова Евдакия Зотова

Отец ребёнка: Деветьяров Зот Еремеев

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Деветьярова Ирина Зотова

Отец ребёнка: Деветьяров Зот Еремеев

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деветьяров Спиридон Зотов

Отец ребёнка: Деветьяров Зот Еремеев

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1790
Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
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