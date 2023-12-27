Сорокина (Никулина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891 или 1892
Дата смерти?.07.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 или 1892
Отец: Никулин Иван Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1913
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
12.10.1917
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1923
Рождение ребёнка
09.05.1925
Рождение ребёнка
09.02.1927
Рождение ребёнка
1929
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.07.1968
Похороны
Неизвестно