Сорокина (Никулина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Никулина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891 или 1892

Дата смерти

?.07.1968

Пол

Женский

Отец

До 1874 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Около 1915 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
1891 или 1892

Отец: Никулин Иван Герасимович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1913

Муж: Сорокин-Яшин Иван Иосифович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Иван Иосифович

Рождение ребёнка
12.10.1917

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Иван Иосифович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Иван Иосифович

Рождение ребёнка
09.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Иван Иосифович

Рождение ребёнка
09.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Иван Иосифович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин-Яшин Иван Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
?.07.1968
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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