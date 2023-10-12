Корнеева Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1882 ст.

Дочь: Сивчик Анна Петровна

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Васильевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.05.1885 ст.

Дочь: Корнеева Анна Петровна

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Васильевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1887 ст.

Сын: Корнеев Зиновий Петрович

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Васильевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.01.1893 ст.

Сын: Корнеев Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Васильевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.

Сын: Корнеев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Васильевич

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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