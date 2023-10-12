Корнеева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1882 ст.
Дочь: Сивчик Анна Петровна
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.1885 ст.
Дочь: Корнеева Анна Петровна
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1887 ст.
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
26.01.1893 ст.
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.
Сын: Корнеев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно