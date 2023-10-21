Едрёнкин Иван Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкин Иван Евдокимович

Место рождения

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Едрёнкин Евдоким Иванович

Мать: Едрёнкина Федора Сергеевна

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
1845

Сын: Едрёнкин Яков Иванович

Мать ребёнка: Варвара Михайловна

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Варвара Михайловна

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
1856

Сын: Едрёнкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Варвара Михайловна

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Михайловна

Смерть
Неизвестно
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