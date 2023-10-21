Едрёнкин Иван Евдокимович
Место рожденияАничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Варвара Михайловна
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Варвара Михайловна
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
1856
Сын: Едрёнкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Варвара Михайловна
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Михайловна
Смерть
Неизвестно