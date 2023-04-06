(Падалко) Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1921
Отец: Авдеев Тихон
Мать: Дарья Степановна
Рождение ребёнка
06.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосеев Александр
Рождение ребёнка
28.01.1946
Рождение ребёнка
31.12.1947
Рождение ребёнка
25.01.1950
Смерть
Неизвестно
Захоронены были в деревне Заборье.Кладбище было снесено примерно в 2006 году и на его месте построен новый микрорайон