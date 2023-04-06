(Падалко) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Падалко) Мария Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1921

Отец: Авдеев Тихон

Мать: Дарья Степановна

Рождение ребёнка
06.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Александр

Рождение ребёнка
28.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Падалко Сергей Митрофанович

Рождение ребёнка
31.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Падалко Сергей Митрофанович

Рождение ребёнка
25.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Падалко Сергей Митрофанович

Смерть
Неизвестно
Захоронены были в деревне Заборье.Кладбище было снесено примерно в 2006 году и на его месте построен новый микрорайон
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