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Чернолих Моисей Петрович
Чернолих Моисей Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Пол
Мужской
Отец
Чернолих Петр Андриянович
1907 г.р.
Мать
Надежда
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Чернолих Петр Андриянович
Мать:
Надежда
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