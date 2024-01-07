Чернолих Моисей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернолих Моисей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Чернолих Петр Андриянович

Мать: Надежда

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