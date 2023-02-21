Пожиткова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1908 ст.

Дочь: Пожиткова Пераскева Кирилловна

Отец ребёнка: Пожитков Кирилл Петрович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Кирилл Петрович

Смерть
Неизвестно
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