Пожиткова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1908 ст.
Дочь: Пожиткова Пераскева Кирилловна
Отец ребёнка: Пожитков Кирилл Петрович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно