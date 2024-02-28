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Дубинина Марфа Антоновна

Место рождения

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1858 ст.

Дочь: Шевцова Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Дубинин Григорий Савельевич

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1860 ст.

Сын: Дубинин Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Дубинин Григорий Савельевич

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинин Григорий Савельевич

Смерть
Неизвестно
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