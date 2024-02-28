Дубинина Марфа Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1858 ст.
Дочь: Шевцова Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Дубинин Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
21.04.1860 ст.
Сын: Дубинин Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Дубинин Григорий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно