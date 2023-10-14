Сулацкий Руслан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулацкий Руслан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.2011

Сын: Сулацкий Матвей Русланоч

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.12.2015

Сын: Сулацкий Арсений Русланович

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Бракосочетание
Неизвестно

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