Сулацкий Руслан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.12.2015
Сын: Сулацкий Арсений Русланович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности