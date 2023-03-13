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Сергей Григорей
Сергей Григорей
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Место рождения
Никольское
Дата рождения
1756
Пол
Мужской
Отец
Захаръ
1727 г.р.
Мать
Варвара Ларионова
1730 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Захаръ
Мать:
Варвара Ларионова
Никольское
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