Сергей Григорей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Григорей

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Место рождения

Никольское

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Захаръ

Мать: Варвара Ларионова

Никольское
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