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Филлипов Леонид Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1902

Дата смерти

04.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1902

Отец: Филлипов Василий

Мать: Филлипова Любовь

Бракосочетание
1929

Жена: Филлипова (Столярова) Антонина Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.10.1929

Сын: Филлипов Борис Леонидович

Мать ребёнка: Филлипова (Столярова) Антонина Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филлипова (Столярова) Антонина Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Филлипов Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Филлипова (Столярова) Антонина Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
04.12.1983
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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