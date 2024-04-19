Филлипов Леонид Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1902
Дата смерти04.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1902
Отец: Филлипов Василий
Мать: Филлипова Любовь
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
06.10.1929
Сын: Филлипов Борис Леонидович
Мать ребёнка: Филлипова (Столярова) Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
27.01.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филлипова (Столярова) Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Филлипов Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Филлипова (Столярова) Антонина Васильевна
Смерть
04.12.1983