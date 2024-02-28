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Матрона Петровна

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: Петр Иванович

Мать: не указана

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
28.01.1823 ст.

Муж: Степан Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.10.1824 ст.

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Степан Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.12.1826 ст.

Сын: Спиридон Степанович

Отец ребёнка: Степан Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.07.1828 ст.

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.08.1830 ст.

Дочь: Марья Степановна

Отец ребёнка: Степан Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.05.1834 ст.

Сын: Пахом Степанович

Отец ребёнка: Степан Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.10.1837 ст.

Дочь: Евлампия Степановна

Отец ребёнка: Степан Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.11.1840 ст.

Сын: Александр Степанович

Отец ребёнка: Степан Александрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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