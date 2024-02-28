Матрона Петровна
Место рождения
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1823 ст.
Муж: Степан Александрович
Рождение ребёнка
05.10.1824 ст.
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Степан Александрович
Рождение ребёнка
05.12.1826 ст.
Сын: Спиридон Степанович
Отец ребёнка: Степан Александрович
Рождение ребёнка
26.07.1828 ст.
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Александрович
Рождение ребёнка
06.08.1830 ст.
Дочь: Марья Степановна
Отец ребёнка: Степан Александрович
Рождение ребёнка
08.05.1834 ст.
Сын: Пахом Степанович
Отец ребёнка: Степан Александрович
Рождение ребёнка
05.10.1837 ст.
Дочь: Евлампия Степановна
Отец ребёнка: Степан Александрович
Рождение ребёнка
17.11.1840 ст.
Сын: Александр Степанович
Отец ребёнка: Степан Александрович
Смерть
Неизвестно