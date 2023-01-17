Степан Никитич
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.06.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.06.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1916
Жена: Екатерина Гаврииловна
В графе "Подпись свидетелей, записи по желанию": "Крестьянин Степан Никитич повенчен до брачного совершеннолетия с разрешения Его Преосвященства от 15 декабря 1915 г...." | https://familio.org/parishe... Показать все
Развод
31.07.1925
Жена: Екатерина Гаврииловна
Запись поверх метрики о бракосочетании: по решению суда брак рассторгнут 31/VII/1925 г. Также поверх метрики присутствует запись о выдаче справки о браке 3 янв 1925 года – вероятнее всего для привлече... Показать все
Смерть
Неизвестно