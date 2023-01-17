Степан Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Никитич

Степан Никитич

avatar

Место рождения

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено ?.06.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.06.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.01.1916

Жена: Екатерина Гаврииловна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
В графе "Подпись свидетелей, записи по желанию": "Крестьянин Степан Никитич повенчен до брачного совершеннолетия с разрешения Его Преосвященства от 15 декабря 1915 г...." | https://familio.org/parishe... Показать все
Развод
31.07.1925

Жена: Екатерина Гаврииловна

Запись поверх метрики о бракосочетании: по решению суда брак рассторгнут 31/VII/1925 г. Также поверх метрики присутствует запись о выдаче справки о браке 3 янв 1925 года – вероятнее всего для привлече... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close