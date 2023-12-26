Кленкин Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Рождение ребёнка
1870
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
06.01.1878
Мать ребёнка: Кленкина Елизавета Титовна
Рождение ребёнка
16.06.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно