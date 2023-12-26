Кленкин Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кленкин Филипп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

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1878 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кленкина Елизавета Титовна

Рождение ребёнка
1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кленкина Елизавета Титовна

Рождение ребёнка
1877

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кленкина Елизавета Титовна

Рождение ребёнка
06.01.1878

Сын: Кленкин Петр Филиппович

Мать ребёнка: Кленкина Елизавета Титовна

Рождение ребёнка
16.06.1879

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кленкина Елизавета Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кленкина Елизавета Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кленкина Елизавета Титовна

Смерть
Неизвестно
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