Маракуева (Козьмина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Маракуев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Маракуев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Маракуев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно