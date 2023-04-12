Маракуева (Козьмина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маракуева (Козьмина) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Маракуев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Маракуев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Маракуев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маракуев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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